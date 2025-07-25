Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Temmuz 2025 17:47
memurlar net haber yapmış
daha öncede memurlar net haber yap diye başlık açılmıştı ben de yapmış diye açayım başlığı bari arkadaşlar

zorta
Memur
25 Temmuz 2025 17:51

memurlar net haber yaptıysa reklam kokan hareketler olacak demektir. bunlar izin almadan tualete gidemez yoksa


Ispatu61
Aday Memur
25 Temmuz 2025 18:00
asker ve infaz.korumayi isin icine niye koydular acaba ne zaman bizle alakali birsey olacak olsa diger kurumlar araya giriyor
zorta, 2 saat önce

memurlar net haber yaptıysa reklam kokan hareketler olacak demektir. bunlar izin almadan tualete gidemez yoksa


3misfortune
Aday Memur
25 Temmuz 2025 18:05

İnfaz korumayım 50 k maaşım var sence de biraz düşük değil mi ? Sadece bana diye düşünmen çok aşağılıkça bir hareket.

Ispatu61, 1 saat önce
asker ve infaz.korumayi isin icine niye koydular acaba ne zaman bizle alakali birsey olacak olsa diger kurumlar araya giriyor

Feritdemir0133
Memur
25 Temmuz 2025 18:29

50K az kardeşim. Sizin en az 70 K bizim gibi polislerin de 150K maaş almamız ilazım.

3misfortune, 1 saat önce

İnfaz korumayım 50 k maaşım var sence de biraz düşük değil mi ? Sadece bana diye düşünmen çok aşağılıkça bir hareket.


3misfortune
Aday Memur
25 Temmuz 2025 18:36

Ben 70 alayım polis kardeşimin hakkı da en az 90 95

Ama benim hakkım 50 değil polisin de hakkı 65 70 değil

Feritdemir0133, 52 dk. önce

50K az kardeşim. Sizin en az 70 K bizim gibi polislerin de 150K maaş almamız ilazım.


dadaş 2520
Aday Memur
25 Temmuz 2025 18:42

Haberin başına bir Emniyet kelimesi yazmış..

Altını doldurmuş da doldurmuş.

Bu durumda bile bizim ismimiz den medet ummak istiyorlar..


Efe İlbey
Aday Memur
25 Temmuz 2025 18:53
İyi takip edin bu haberi sonunda infaz koruma ve askere verilir polis yine avucunu yalar

kral122
Genel Müdür
25 Temmuz 2025 19:13

Askere maaşmdeğil kadro

Ispatu61, 1 saat önce
asker ve infaz.korumayi isin icine niye koydular acaba ne zaman bizle alakali birsey olacak olsa diger kurumlar araya giriyor
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