KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 21:32
arkadaşlar Allah rıza için bilen yazsın kafayı yiyeceğim
Arkadaslar sozlesmeli personel olarak koruma ve güvenligi atandim ayni sene içerisinde ceza yemeden mübasir Katiplige basvurabilir miyim ögrenim ibrazı ile adalet önlisans bölümünden atandım gene ondan mübaşirliğe başvurucam

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