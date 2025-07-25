KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 21:32
Soru

Arkadaslar sozlesmeli personel olarak koruma ve güvenligi atandim ayni sene içerisinde ceza yemeden mübasir Katiplige basvurabilir miyim ögrenim ibrazı ile adalet önlisans bölümünden atandım gene ondan mübaşirliğe başvurucam


memuramamamur
Aday Memur
26 Temmuz 2025 10:38

İnsan kaynaklarına sorsana


Alperenu ULU
Aday Memur
26 Temmuz 2025 10:39
adalet bakanlığınınmı
memuramamamur, 3 saat önce

İnsan kaynaklarına sorsana

Toplam 2 mesaj

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