Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 21:33
İBB Arşiv Araştırması Hakkında Bilgilendirme
Arkadaşlar merhaba herkese, Zabıta Memuru olarak kazandım. 3 Temmuz'da evrak teslimini yaptım. Gittiğim zaman personel herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Bir bilgisi olan varsa tahmini ne zaman işe başlamalarımız olur. Bir de arşiv araştırmaları bitenler direkt tek tek çağırılacak diye bir haber röportajı görmüştüm. Artı olarak varsa bi Telegram grubu falan link atabilir misiniz?

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