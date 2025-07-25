Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Temmuz 2025 22:15
Harcırah
Arkadaşlar, ünvan değişikliği sınavı ile başka bir ile tayinimiz çıktığında harcırah veriyorlar mı?

r.diyojen
Genel Müdür
25 Temmuz 2025 22:18

Nakil durumu olduğu ve memuriyet mahalliniz değiştiği için harcırah alırsınız.

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