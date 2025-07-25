Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


25 Temmuz 2025 22:24
Takipsizlik ve kurul sonucu

Arkadaşlar adli bir konudan ihraç istemiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildim sevk edildikten 1 hafta sonra adli sonuç belli oldu kyok yani takipsizlik aldım bunu kurula da gönderdik normalde idari soruşturma adliden çıkacak sonucu bekliyordu yakın çevremde hep böyle olmuş ama bende müfettiş acelecilik veya iş bilmemezlik yapıp gönderdi daha sonra savcı soyut ifadeler dışında somut bir delil olmadığını yazarak takipsizlik verdi şimdi benim idari sonucum ne olur bilgi sahibi arkadaşlar yazarsa sevinirim bu arada hep forumda malum konularla alakalı yazanlar olmuş genellikle benim olay fetö konusu değil arkadaşlar

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