Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


25 Temmuz 2025 22:38
Tıbbi Sekreter İl İçi Tayin

İsmde tıbbi sekreterim 1 sene oldu. Seneye üniversite okumak için ilçede bulunan bir hastaneye geçmek istiyorum. Buna hakkım var mı?

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