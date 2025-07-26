Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Temmuz 2025 00:54
2025 İstifa Sonrası Yeniden Atama

Daha önce 4a lı olup şuan sözleşmeli çalışanlar neden başvuru yapamıyor ?? herhangi bir yönetmelik değişikliği yok klavuz aynı klavuz . Pazartesi günü sağlık bakanlığını aramadan cevabını bilen var mı

Çok Yazılan Konular

Sağlık Mazereti KomisyonuYarı Zamanlı Çalışmaİstifa Sonrası KuraLisanslı Ebeler, Hemşireler Ve Sağlık Lisansiyerlerinin Haklı TalepleriEkip PortalHemsirelik Ünvan Değişikliğiİki Kez İstifa KuralıBecayiş Hk.Anestezi Teknikerleri Acil Girişinde Triyaj Yapabilir mi?Ekip portal ve 2025 Haziran İller Arası Kura Başvurusu

Sözlük

anasayfa 1 gülfeşan 5 sevdaya dahil olan durumlar 1 küs kalamamak 1 Sevgiliye hitap performansları 3 memurlarnette üyeliği olan tanıdıklarımızı görmek 1 güne bir söz bırak 3 ne olacak şimdi 3 sözlük yazarların şu anda okuduğu kitap 6 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Konusu Suç Teşkil Eden Eylemlerin Disiplin Cezası Karşısındaki DurumlarıMoody's, Türkiye'nin kredi notunu yükselttiAnkara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybettiTürk Öğrencilerden Uluslararası Olimpiyatlarda Madalya Yağmuru!İşten dönen kadın evde iki kişinin cesediyle karşılaştı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.