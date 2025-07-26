Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


26 Temmuz 2025 05:21
Mülakattaki Komisyona Ailenin sicili Gidiyor Mudur?

Mülakattaki Komisyona Ailenin sicili Gidiyor Mudur?

Sayın görevli abilerim-ablalarım bir sorum olacak. Pomem mülakatında ikidir aynı komisyon ve emniyet müdürüne denk geliyorum ve eleniyorum bu yıl mülakatım güzel geçti ona rağmen elendim artık babamın suçları önlerine gidiyor da bilerek mi eliyorlar diye düşünmeye başladım sizce böyle bir durum var mıdır? Benim de şöyle durumum vardı 2022'de önümü biri kesti darp etti polisi aradığımı görünce benden önce gidip benden şikayetçi olmuştu karısı üzerinden şikayet açmışlar hagb aldım ancak elimizde video kanıt olduğu için istinafa gönderdik ve beraate döndü bunu arşivde görseler bile sorun yapacaklarını sanmıyorum ancak babamın suçlarının önlerine geldiğinden şüphelenmekteyim. Babamın genel suçları trafik, polise mukavemet, 2010'dan kalma rüşvet davası, cezaevine yasak eşya sokma, ruhsatsız silah bulundurma vs bunlar sadece birkaçı. Terör vs. yok ancak şahsi suçları fazla.

Ek olarak bugün telegramdan bir arkadaş "Güvenlik soruşturman olumsuzsa mülakatta 100 verseler bile sistem eliyor" yazdı bana bunun doğruluk payı nedir? Normalde mevzuata göre mülakatı kazanırsan güvenlik soruşturması başlıyor deniyor ancak ben de ya komisyona babamın dosyası gidiyor ya da komisyon geçirse bile sistem eliyor diye düşünmekteyim.

Not: Geçen yıl mülakat puanıma 40 vermişler bu yıl için de öğrenme talebinde bulundum eğer bu yıl da 40 vermişler ise cidden sorduğum durumdan şüpheleneceğim.


AlperTungacı
Memur
26 Temmuz 2025 05:59
1.si HAGB kararında istinaf yolu kapalıdır. HAGB kabul edersen sonradan beraate dönmez bunu yanlış biliyorsun. 2.si elbette babanın her suçu detaylı yazmasa da kısa notlar şeklinde bilinmesi gereken bazı şeyler komisyonun elinde oluyor
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