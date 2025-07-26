LOJMAN HAKKI

Herkese merhaba, an itibariyle lojman bürodan aranarak tarafıma lojman tahsis edildiğini söylediler. kendilerine tahsis edilen daire harici başka bir daire daha görüp göremeyeceğimi sorduğumda hayır bu daire sana tahsis edildi başka alternatif daire yok denildi. ben daha önce en az 2-3 daire daha görme hakkının olduğunu duymuştum ama çokta konuya hakim değilim. bizim böyle bir hakkımız var mı yoksa gerçekten lojman büronun dediği gibi tahsis edilen daire harici başka bir seçeneğimiz yok mu? yardımcı olursanız sevinirim

Herkese merhaba, an itibariyle lojman bürodan aranarak tarafıma lojman tahsis edildiğini söylediler. kendilerine tahsis edilen daire harici başka bir daire daha görüp göremeyeceğimi sorduğumda hayır bu daire sana tahsis edildi başka alternatif daire yok denildi. ben daha önce en az 2-3 daire daha görme hakkının olduğunu duymuştum ama çokta konuya hakim değilim. bizim böyle bir hakkımız var mı yoksa gerçekten lojman büronun dediği gibi tahsis edilen daire harici başka bir seçeneğimiz yok mu? yardımcı olursanız sevinirim