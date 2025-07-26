Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


26 Temmuz 2025 07:25
LOJMAN HAKKI
Herkese merhaba, an itibariyle lojman bürodan aranarak tarafıma lojman tahsis edildiğini söylediler. kendilerine tahsis edilen daire harici başka bir daire daha görüp göremeyeceğimi sorduğumda hayır bu daire sana tahsis edildi başka alternatif daire yok denildi. ben daha önce en az 2-3 daire daha görme hakkının olduğunu duymuştum ama çokta konuya hakim değilim. bizim böyle bir hakkımız var mı yoksa gerçekten lojman büronun dediği gibi tahsis edilen daire harici başka bir seçeneğimiz yok mu? yardımcı olursanız sevinirim

Officer3452
Aday Memur
26 Temmuz 2025 07:59
boşalan 1 lojman varsa diğerleri doluysa nasıl göreceksin ?

Asltrk1903
Aday Memur
26 Temmuz 2025 08:01
hayır tabi ki boşalan 1 tane değil. ilişikler kesildi ve bir sürü boşalan daireler var. burda mesele 1 daire boş gerisi dolu mevzusu değil. belli sayıda boş daireler var ve sadece 1 tanesinin dayatılması

casser1a
Şube Müdürü
26 Temmuz 2025 08:11
Boşalan var ama daha İstanbula ayak basmadan lojman çıkan Adam çok, şimdi o kadar boş olmaları lazım ki devrem git bak 3 tane daire seç beğen al desinler. O iş istanbulda zor
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