Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2025 11:14
Geçici görev tarihi

İl içi Geçici görevlendirme dilekçesini hangi tarihlerde vermemiz gerekiyor?


bahçesaray
Şef
26 Temmuz 2025 13:27
her zaman
Toplam 1 mesaj

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