Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Temmuz 2025 11:14
Geçici görevlendirme için ne zaman dilekçe verilmeli?

İl içi Geçici görevlendirme dilekçesini hangi tarihlerde vermemiz gerekiyor?


bahçesaray
Şef
26 Temmuz 2025 13:27
her zaman

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
26 Temmuz 2025 15:59

Eylül ilk hafta

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