KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2025 12:00
devlet gelir uzman yardımcılığı aöf
herkese merhaba, aöf maliyeden mezun oldum bu yil 23 yasindayim 2024 p48 kpss puanim 91 yds 84 bir sonraki alimda aday olmak istiyorum fakat referansim yok bu bir engel midir?

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