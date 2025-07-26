Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


26 Temmuz 2025 12:46
TEKNİSYEN

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kurumuna elektrik teknsiyeni olarak atandım.

Liseden mezun olalı 4/5 yıl oldu işciliğine, teorisine uzak kaldım. Tam hatırlayamıyorum işi. Bu bir sorun oluşturur mu?

Bir diğer sorum da bu kurumda teknisyen tam olarak ne yapmaktadır?

Son sorum da iş zorluğu ne durumdadır?

Teşekkürler.

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