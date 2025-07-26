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Editörler : Lanet


26 Temmuz 2025 13:16
Güneş-Dil Teorisi (Merak edenler için kısa ve net)

güneş-dil teorisine göre ilk dil türkçe'dir, bütün diller türkçe'den türemiştir. bu teoriye göre : i&#775;lk insan ya da ilk insanlar, dünyada anlama ve algılama yetilerine kavuştukları anda gökteki güneş'e büyük ölçüde hayranlık ve hayret duymuşlar ve şaşırma sesi olarak a sesini çıkarabilmişlerdir. sonradan bu a; a+a olmuş, a+a+a olmuş, sonra a+a+a+a ile hecesini oluşturmuştur. (bu savı destekleyen delilleri ise şudur: bebeklerin dünyaya gelir gelmez ilk çıkardıkları ses ağ'dır. dolayısıyla milattan sonra 21. yüzyılda yaşadığımız şu ana kadar tarihte kullanılan bütün dillerin atası ağ kelimesidir.) i&#775;nsanın boğazı, ağzı, gırtlağı, dişi, dili ve dudakları insanlığa layık bir şekil aldıkça bu a vokali birçok yeni söyleniş şekli bulmuştur. kullandığımız sekiz ünlü ses önüne bir okunmaz ğ getirdiğimiz zaman oluşan sekiz tip kök, aynen ilk ana kök olan ağ özelliğindedir. i&#775;lk insanların ilk devrinde bu okunmaz 'ğ'; y, k, g, h, v, m, b, p, f olmuştur. i&#775;nsan, boğazından sonra dilini, dişini, dudağını kullanabilecek hale geldikçe s,r,t,d,l,n...... gibi türlü kategorilerden sessiz harflere, türlü sesli harfleri yardımcı kılarak kökler üretmiştir. bütün diller bu hecesinden çeşitlene çeşitlene türemişlerdir. teori budur. bugün ise bilimin kabul ettiği bir gerçek olarak türkçe dışındaki hiçbir dil, ağ sesine indirgenememektedir. yani ağ sesinin türeyerek ürediği tek dil türk dilidir. örnek olarak türkçe'de 'ka' hecesi; ağ+ak+ağ=kağ'dan oluşmuş, başka bir örnek verirsek 'ha' hecesi ağ+ah+ağ=hağ'dan türemiştir. bilimin gösterdiği gerçeğe göre türk dili böyle oluşmuştur. atatürk zamanındaki dil raporları bu şekildedir. daha sonra heceler çeşitlendikçe farklı kelimeler türemiştir. örnek olarak 'kap' sözü; ak+ap=akap=kap şeklinde çeşitlenme sürecinde oluşmuştur. 'hap' sözü; ah+ap=ahap=hap çözümlemesine sahiptir. 'yat' sözü ise; ay+at=ayat=yat sürecine tabiidir. 'yok', 'çok', 'göz', 'göl' kelimeleri asla kök değildirler. bunların, birleşik hecelerin kısalmış hali olduğu derhal görülebilir. yani bunlar aslında tek kelime değil, birden çok kelimenin anlattığı bir kavramın tek kelime haline indirgenmiş halidir. i&#775;lk ana&kök; ağ kelimesidir. bilimsel olarak kabul edilen nokta şudur ki; ağ kelimesinin kök olarak kullanılabildiği tek dil türk dilidir. baştaki iddia olan "insanların ilk olarak güneş'e hayranlık duyup a+a+a+a=ağ sesini çıkartmaları" doğru kabul edilirse, türk dili dünyanın ilk dilidir. bunun adına güneş-dil teorisi denir.

benim derlememdir, forum yazım standartlarına aşina olmadığım için hepsi küçük harfle çıktı. bu metni i&#775;steyen, istediği şekilde kullanabilir.

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