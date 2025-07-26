Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


26 Temmuz 2025 13:25
Eti maden endüstri mühendisi hk.

Arkadaşlar merhaba Eti Madende Endüstri Mühendisi ne iş yapar deyaylı bilgi verebilecek kimse var mıdır acaba?

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