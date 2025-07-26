Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


26 Temmuz 2025 13:36
il özel idarelerinde arşiv ve güvenlik soruşturması kaç gün sürüyor?

merhabalar, il özel idaresine kadrolu olarak merkeziden atanan bir kişinin arşiv süreci tahmini kaç gün sürer ? minimum 1 ay diyebilir miyiz?

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