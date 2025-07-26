KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


26 Temmuz 2025 14:42
Eylul 2025 lisans kpss

Bu kpss ye bilmeden başvurdum. Arkeoloji mezunuyum. Bu sınava girersem seneye yapılacak olan kpssye girebilir miyim sıkıntı olur mu?


tempered
Aday Memur
26 Temmuz 2025 15:10

girebilirsin

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