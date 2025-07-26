Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


26 Temmuz 2025 15:29
İstanbul bahçelievler ve kağıthenede hangi semtler güvenli

İlkokul ve ortaokul çocukları için ve yaşamak için

Çok Yazılan Konular

Amafakatlakin in günlüğü :)Son heceden kelime bulma oyunuSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuBugünkü DurumumRenkler ve IslıklarSon iki harften kelime türetme80 lerdeki ev eşyalarımız ve alışkanlıklarımız :))İşsiz olduğum halde banka hesabıma haciz kondu. Nasıl kaldırtabilirim?

Sözlük

İnternetten ikinci el ilaç satılması 1 düğün istemeyen kız 2 küs kalamamak 1 gülfeşan 1 BES 1 Bugün olanlar 2 şu an çalan şarkı 2 ruhun bedene dar gelmesi 1 yerebatan sarnıcı 1 erkeklerin iç dünyaları 1

Son Haberler

Samsun'da baraj gölüne giren 2 genç boğuldue-Devlet ve e-Nabız üzerinden organ bağışçısı olunabilecekGazze'de can kaybı 59 bin 733'e yükseldiTAYFUN BLOK-4 test atışlarına hazırlanıyorBakan Memişoğlu: 2025'in ilk yarısında 876 bin kişiye ulaştık

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.