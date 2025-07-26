Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Temmuz 2025 16:51
TMO Bilgisayar İşletmeni

Afyon TMO ya bilgisayar işletmeni olarak atandım maaşları ve çalışma şartları hakkında bilgi verir misiniz ? Görev tanımı genelde bilgisayar başı ama eski yorumlarda tartı memuru olarak çalışılacağı yazıyor.

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