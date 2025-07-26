Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


26 Temmuz 2025 17:05
399 dan başka birimlere geçmek
istifa edince 3 yıl varmı bide merkezi atama dışında atamalara başvurabiliyormuyuz

ibRahiM270000
26 Temmuz 2025 17:07
tam yazamadım özür dilerim 399 ile tmo ılgın şubesine atandım daha sözleşme yapmadım sözleşmeden sonra 3 yıl hiç bir memurluk olmaması 399 da varmı kit olarak geçiyor galiba yada merkezi atama dışındaki yerleri tercih edebiliyormuyum

ibRahiM270000
26 Temmuz 2025 17:08
kurum kendi içinde beni başka bir ile gönderirmi asıl amacım ankaraya gitmek çünkü

komodin bahattinn
Memur
26 Temmuz 2025 17:27
tabi tabi ankarada sana hemen bir yer ayarlarlar merak etme.
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