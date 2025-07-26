399 dan başka birimlere geçmek

tam yazamadım özür dilerim 399 ile tmo ılgın şubesine atandım daha sözleşme yapmadım sözleşmeden sonra 3 yıl hiç bir memurluk olmaması 399 da varmı kit olarak geçiyor galiba yada merkezi atama dışındaki yerleri tercih edebiliyormuyum

tam yazamadım özür dilerim 399 ile tmo ılgın şubesine atandım daha sözleşme yapmadım sözleşmeden sonra 3 yıl hiç bir memurluk olmaması 399 da varmı kit olarak geçiyor galiba yada merkezi atama dışındaki yerleri tercih edebiliyormuyum