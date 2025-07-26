KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


26 Temmuz 2025 18:25
DİĞER TAHMİL TAHLİYE İLE İLGİLİ YÜK TAŞIMA İŞÇİLERİ
M005 MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE bu işi yapan var mı ? Zorluğu ne kadar ? maaşı ne kadar ? şimdiden teşekkürler

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