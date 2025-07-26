DİĞER TAHMİL TAHLİYE İLE İLGİLİ YÜK TAŞIMA İŞÇİLERİ

M005 MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE bu işi yapan var mı ? Zorluğu ne kadar ? maaşı ne kadar ? şimdiden teşekkürler

M005 MALZEME İSTİF, TAHMİL, TAHLİYE bu işi yapan var mı ? Zorluğu ne kadar ? maaşı ne kadar ? şimdiden teşekkürler