Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Temmuz 2025 19:21
3. Basamak Bir Yoğun Bakımda 3 Hasta Bakılır mı?

Merhaba iyi günler.Ben Trabzon Kanuni EAH da 3.basamak bir yoğun bakımda hemşire olarak görev yapıyorum.hastanede eleman yetersizliğinden dolayı idare tarafından 10 yataklı yoğun bakımda 5 kişi nöbet tutmamız gerekirken 4 kişi nöbet tutuyoruz ve 3 hata bakmaktayız.yönetmelik gayet açık ve net iken idare taradından yapılan bu eylem yapılabilir mi?yapılamazsa bizim buna karşı yapabilecğimz şeyler nelerdir?aynı uygulamyı yapan başka hastaneler var mı?şimdiden herkese teşekkürler


beurak0000
Memur
26 Temmuz 2025 19:41
şu torpilli siyaset ile masa başı oturan hemşire ebe attleri bi sahaya alsalar mevzu çözüşecek ama kimse bu konuya değinmiyor
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