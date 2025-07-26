Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


26 Temmuz 2025 20:06
Üniversite Büro Memuru

Merhabalar, halihazıra büro memuru olarak çalışan arkadaşlardan genel olarak bilgi alabilir miyim? İş tanımı nedir? Huzurlu bir çalışma ortamına sahip misiniz? Çok büyük sorumluluklar alınması isteniyor mu?

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