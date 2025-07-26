Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


26 Temmuz 2025 20:24
Paem 9 sınavı bitti, geçmiş olsun...

Sınav nasıldı, konu dağılımı önceden açıklansaydı keşke o kadar mevzuata kanuna çalışmazdık, mantık soruları orta şeker değil mi iyi oldu ezbere çalışanlara, hatırladığınız soruları, sınav hakkında görüş ve beklentileri paylaşır mısınız,

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