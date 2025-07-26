Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


26 Temmuz 2025 21:29
Es durumu yeni memur

Merhabalar ben 27 temmuz pazar günü göreve başlıyorum Bayrampaşa çevik kuvvet şube müdürlüğünde eşim erzurum 182 merkezî hekim randevu sisteminde 10 yıldır çalışıyor 3 yaşında bir kızım var pazartesi günü dilekçe verebilir miyim eşimin yanına gidebilmek için eğer verebilirsem gitme şansım nedir bilgi verebilir misiniz teşekkür ederim

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