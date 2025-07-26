KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


26 Temmuz 2025 22:44
Yıl bitmeden alım yapacak yerler var mı?
Tahmininiz var mı?

Sinc4p
26 Temmuz 2025 23:06

gsb'de çalışıyorum, kurum içinde bu yönde bir söylenti var

Toplam 1 mesaj

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