Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği GYUD Sınavı Mühendisleri Ma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği GYUD Sınavı Mühendisleri Mağdur Etti . Protokole istinaden Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (ANKÜSEM) hazırlayıp yaptığı bir sınavdı. Tüm mühendislik dalları aynı sınava girdi ve sınav sonuçları 25.07.2025 Cuma günü açıklandı.

Öyle bir sınav yaptılar ki; Whatsapp gruplarında konuşulan bilgilere ve diğer doğrudan yollarla elde edilen göre sınava girenlerin arasında en iyi sonucu alan aday dahi sınavdaki toplam 50 sorudan 29 doğru yaptı ve 58 puan alarak 60 puan barajının altında kaldı. Barajı geçen toplam 3 aday mühendis kadrosuna geçecek, bunun için 9 aday sözlü sınava (mülakata) çağırılacak fakat barajı geçen biri henüz çıkmadı.

Henüz sınav sonucunu paylaşmayan az sayıda aday da var elbette. Sınav sonucunu henüz paylaşmayan kişilerin arasından da 9 kişinin çıkması mümkün değil demek abartı olmaz. (Diğer ayrıntılar zamanla görülecek).

Sınava dair sorunlar şunlar;

1. Soru dağılımı yanlıştı.

2. Soru dağılımı ilan edildiği gibi değildi.

3. Sınavda iptal edilen 1 soru oldu.

4. Tüm mühendisler aynı sınava tabî tutuldu.

5. Özellikle Diferansyel Denklem soruları sayıca fazla ve zordu.

6. Soru/konu dağılımı toplam 70 dakikada bitmesi mümkün değildi.

7. Sendikaların susması.

8. ...

BU BAŞLIĞI GÖREN " SINAVZEDE " ARKADAŞLAR YORUMLARINIZ NELERDİR?

(Burada yazılanları sınavı hazırlayan ve süreci yöneten yetkililerin ve ANKÜSEM'in görmesi/okuması dileğiyle...)

#ASHB #GYUD #UnvanDegisikligi #GorevdeYukselme #Sendika