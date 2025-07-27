Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Temmuz 2025 11:07
TCDD MEMUR

TCDD genel müdürlüğü memur(iibf) kadrosu için maaş, özlük hakları hakkında bilgi verebilecek olan var mı ?


iras
Genel Müdür
27 Temmuz 2025 11:39

İlk altı ay 55-56 alırsın sonra 60 olur yılda iki kere gidiş dönüş tren biletin var başkada bir şey yok


İşlettmeiibf
27 Temmuz 2025 11:56

Çalışma şartları nasıl acaba ? İş yükü açısından, amir memur ilişkileri nasıll

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