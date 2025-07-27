Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


27 Temmuz 2025 11:36
Eş durumu

Eşim batıda özelde çalışıyor, bende şark ilindeyim seneye sürem bitiyor. Tercih zamanı (Şubat mart gibi) dilekçe versem tayinim yanına çıkar mı. Emniyet gönderiyor mu?

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