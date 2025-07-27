Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.


27 Temmuz 2025 11:39
Sıkı yönetim nedir?En son ne zaman uygulandı .

Sıkı yönetim olağanüstü hal uygulamasıdır.Askeri makamların kontrolünde.


gazanya
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 11:41

Savaş .doğal afet,gibi durumlarda uygulanabiliyor.


gazanya
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 11:43

En son 1987 de uygulanmış.2017 değişikliği ile anayasadan tamamen cikartilmistir

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