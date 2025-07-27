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Editörler : Lanet


27 Temmuz 2025 12:05
Papatya

Papatya

Minaresi görünüyor camımdan Osmanlı'nın

Gazi Mustafa Kemal, şimdi burada olsaydın

Görseydin Akparti'miz halka verdi huzuru

Papatyayı koklasaydın bülbülü duysaydın

akmeczup

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