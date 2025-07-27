Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.


27 Temmuz 2025 12:18
Olağanüstü hal nedir ?En son ne zaman uygulandı.

Olağanüstü hal savaş,doğal afet gibi hallerde idarenin uyguladığı yönetim seklidir


gazanya
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 12:19

En son Maraş depreminden donra 2023 te uygulandı.


gazanya
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 12:20

2017 referandum değişikliği ile Erdoğan'a devredilen yetkiler arasındadır.

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