Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.


27 Temmuz 2025 12:47
Karabük ormanları dünyada yedinci sırada..

Karabük ormanları blok ormanlar bakımından dünyada ilk 100 de,bitki çeşitliliği bakımından dünyada 7.ditsdaymis ..


gazanya
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 12:48

Birkaç gündür yanginlarla boğuşuyor Türkiye .Çok geçmiş olsun.


gazanya
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 12:49

Çok ciddi önlemler alınmazsa dünyadaki en önemli ormanlardan biri kül olacak


gazanya
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 12:50

Yangınlarda ölen şehitlerimize Allah rahmet eylesin


gazanya
Daire Başkanı
27 Temmuz 2025 12:51

Orman ormandir

Toplam 4 mesaj

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