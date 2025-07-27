Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2025 12:56
Yolluk ne zaman yatar
Arkadaşlar il dışı tayşn oldum memur um 23 temmuz 2025 çarşamba günü ayrılış oldu ilçe mem yolluk istemiş mebbisten bakanlık destek hizmetlerini aradım onayları yaptık dedi ayın 30 una lazım çarşamba günü yolluk yatar mı sizce bundan sonra Ki süreç nasıl işliyor nasıl hızlandırabilirim. Teşekkürler

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