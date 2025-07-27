Kbs Mys Mutemetlik/Muhasebe işlemleri çok yoruyor

Yeni çalışmaya başladım. Tek bir personelim. Bir kişi kamu kurumunu yürütmeye çalışıyorum. Bana mesai, maaş, kesenek gibi şeylerin eğitimi verilmeden sen yapacaksın denildi. Çok zorlanıyorum. Telefonla başka şehirlerde yaşayan memurları arıyorum bazıları yardımcı oluyor bazıları olmuyor, yardımcı olanlarla da telefondan bir yere kadar ilerleyebiliyoruz. Bir hata yaptığımda suç benim oluyor, başına iş gelir diye uyarılar yapılıyor. Vatandaşlarla mı uğraşayım bu işle mi? Yok telefon faturası öde yok internet faturası, sonra kırtasiye için yapılacak o işlemler... Sayın abilerim/ablalarım değerli meslektaşlarım bir hata yaptığımda başıma bir iş gelir mi? Bir sürü Youtube videosu izliyorum ama çoğu güncel değil hep kadrolular için videolar var. Bazen diyorumki keşke büyük bir şehirde çalışsaydım şu para işlemlerinden kurtulmuş olurdum. Temizliği bile ben yapıyorum görevim olmamasına rağmen oysa büyük yerde çalışsam belirli bir işim olurdu. Eğer ben gibi olan varsa yorum atarsa valla yalnız olmadığımı bilmek de iyi gelir. Hepinize iyi günler dilerim