Kbs Mys Mutemetlik/Muhasebe işlemleri çok yoruyor

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Sözleşmeli personel kadroya geçişiTeknisyenLütfen yardım edinBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli 3+1 yıl sonra kadroya geçme şartı var mı?Kbs Mys Mutemetlik/Muhasebe işlemleri çok yoruyor4B sözleşmeli yeni personel istifasıSözleşmeli Personel Eş durumu tayinÇağrı Merkezi Personeli Eş durumunu bilen kimse yok mu?Sözleşme İmzalamayanın Durumu
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.