KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


27 Temmuz 2025 15:16
Belediyeler ve alım Hk.

Belediyeler merkezi atama ile alım yapmayı tercih etmeyen yerler

Belediyelerde imar, ruhsat, fen işleri vb gibi pek çok para getiren müdürlük var.

Mâlum

Tabii ki kanun dışı işler döndüğü için ne idüğü! belirsiz sırf matematik çozebiliyor diye bağzı kimseleri memur olarak alamazlar" diye düşünüyor insanlar

Ben böyle olduğuna inanmıyorum.

Belediyeler, kendilerine layık memurların KPSS ile olamayacağını daha özel ve zor sınavlar ile alınması gerektigini düşündüklerini sanıyorum..

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