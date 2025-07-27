Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Temmuz 2025 16:44
Promosyonlar hk
Temmuz 8de 4/B sozlesmeli buro personeli olarak goreve basladim. banka promosyonu alabilecegim degil mi? maas hesabim ziraat bankasinda. bilgisi olanlar yazarsa cok sevinirim

Kpsbirincisi
Genel Müdür
27 Temmuz 2025 18:00

Bu soruya cevap verebilmek için hangi kurumda çalıştığınızı kurumun sözleşmeyi ne zaman yaptığını ve sözleşmede böyle bir madde olup olmadığını bilmek gerek.

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