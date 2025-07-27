Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Temmuz 2025 18:26
İstifa edip saglik bakanligi 4b çalışan kuraya girebilir

Telegram grup una gelin fatih çakmak ı dikakate almayın yardımcı oluyoruz


hsnylmzz55
Aday Memur
27 Temmuz 2025 18:29

Fatih çakmak kadrolu çalışıp istafe eden mevcut da sb de çalışan insanları yanlış yönlendiriyor tüm gruplarsan engelliyor


hsnylmzz55
Aday Memur
27 Temmuz 2025 18:30

Kendisini uyanık sanan bi zavallı ama kurduklsrı oyunu başlarına yıkıcaz


hsnylmzz55
Aday Memur
27 Temmuz 2025 18:33

Bu zamana kadar insanlardan 4b li çalışan çalışmayan herkes den hitap hizmet dökümü tercih lerini öğrendi şimdi düşmanlık yapıyor o zaman niye kabul ettin acaba ama ALLAH IN ADELETİ şaşmaz fatih tilki kurnazlıpı yaptığını sanıyorsun ama sen giderken biz dönüyorduk


hsnylmzz55
Aday Memur
27 Temmuz 2025 18:35

Herkes den tercih topluyor tablo yapıyor ama kendisinin adı sanı yok uyanık seni


hsnylmzz55
Aday Memur
27 Temmuz 2025 18:37

Fatih senin hitap ın nerede senin tercih in nerede


hsnylmzz55
Aday Memur
27 Temmuz 2025 18:48

İstifa sonrası açıktan atama yazın telegram arama kısmına

Toplam 6 mesaj

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