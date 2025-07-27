Milli Eğitim Akademileri üzerine...

1- Millî Eğitim Akademileri ile ilgili yönetmelik yayımlandı.

2- Unutmayın; bu yeni oluşum daha önceden il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kültür sanat içerikli öğretmen yeteneklerini geliştirmeye yönelik milli eğitim akademileri ile karıştırılmamalıdır.

3- Yeni kurulan Milli Eğitim Akademileri, müstakil yeni bir yapılanma ve her ilde olmayacak.

An itibariyle 6 ilde kesinleşmiş durumda, 13 ilde de hazırlıkları sürüyor.

Normalde 30 büyükşehir planlanmıştı ama il milli eğitim müdürlerinin ufku sebebiyle yeterli ve istenilen özellikte bina gösterenler öncelikle tercih edildi.

Hazırlığı hızla süren ve açılması kesinleşen akademiler ve iller şu linkte;

https://www.kamuajans.com/meb-personel/6-milli-egitim-akademisinin-adresi-belli-oldu-iste-o-binalar-607923

4- Milli Eğitim Akademileri ile ilgili ikinci planlama burada öğrenim görecek öğrenciler. Bununla ilgili ilk sınav yapıldı. ÖSYM AGS sınavı ile puanları belirleyecek ve branş bazında alınacaklar ilan edilecek.

Burada belirsiz olan en azından kamuoyuna açıklanmayan konu, branş dağılımı ile göre mi olacak, yahut her ilde her branş yer bulabilecek mi?

5- Milli Eğitim Akademilerinde öğretim yapacak kişiler kim olacak? Bu konuda da belirsizlik sürüyor.

Akademi başkanlığı geçtiğimiz hafta başı Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki her görevdeki personelinden doktora ve üstü görev yapanların ve çalışmalarının bilgisini ihtiva eden bir anket yayımladı. Görevlilerin çalıştıkları kurumlar yanında MEBBİS'te kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak davet şeklinde bilgilendirme kıymetliydi. Türkiye'de ilk kez akademik çalışma yapanlar dikkate alındı. Yayınları hakkında bilgi de istendi. Muhtemelen Ağustos ayı itibariyle bu verilere göre Akademi başkanlığına davet edilerek ilgililerle görüşülecek ve istihdam edilecekler belirlenecek. Eksik olanlar da ilgili şehirlerin üniversitelerinden hocalar davet edilecek.

6- Belirsizlikler burada öğretim verecek hocalara nasıl bir imkân sağlanacak? Ekonomik koşullar, statü, kadro durumları belirsizliğini koruyor.

7- Milli Eğitim Bakanı, 1 Eylül'de eğitim öğretim başlayacak demişti ama bu hızla giderse zor yetişir gibi...

1 Ekim'de ancak olabilir..

Başka teyitli bilgisi olan varsa buradan paylaşabilir...

Hayırlı olsun diyelim...