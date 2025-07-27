Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


27 Temmuz 2025 21:28
Aday memurum, eşim KİT(tmo) çalışıyor es tayini olur mu

Eşim KİT KURUMDA(tmo) 2.5 yıllık memur, ilk atama İstanbul?a atandım. Okulda ilk atama talebime ret geldi çünkü memleketim küçük şehir ve eşimde orada çalışıyor. Gittiğim müdürlüğe tekrardan memleketime yakın yere tayin istesem gidebilir miyim? Eşimin çalıştığı kurum Türkiye?de sayılır illerde var . Ornek memleketim Afyonkarahisar, Konya?ya istesem es durumunu uygun görür atarlar mı?

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