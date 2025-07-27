Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


27 Temmuz 2025 21:43
Aday polis memuru, 399 KHK- KİT KURUMU eş tayini olurmu

Eşim KİT KURUMDA(tmo) 2.5 yıllık memur, ilk atama İstanbul?a atandım. Okulda ilk atama talebime ret geldi çünkü memleketim küçük şehir ve eşimde orada çalışıyor. Gittiğim müdürlüğe tekrardan memleketime yakın yere tayin istesem gidebilir miyim? Eşimin çalıştığı kurum Türkiye?de sayılır illerde var . Ornek memleketim Afyonkarahisar, Konya?ya istesem es durumunu uygun görür atarlar mı?


Feritdemir0133
Memur
27 Temmuz 2025 21:55

Sedat açgözlülük yapma iki tane aynı başlık açmak ne demektir yahu. Ey cahiller cahili...


Sedat ozdemir
27 Temmuz 2025 22:19

Diğer başlık gören olmadı bunu görenler oldu

Feritdemir0133, 2 saat önce

Sedat açgözlülük yapma iki tane aynı başlık açmak ne demektir yahu. Ey cahiller cahili...


Feritdemir0133
Memur
27 Temmuz 2025 23:33

Başlığını görene kadar başlık aç ey cahil

Sedat ozdemir, 2 saat önce

Diğer başlık gören olmadı bunu görenler oldu


under09
Şef
27 Temmuz 2025 23:38

nasıl bir üslüp bu hayırdır sana mı soracaktı başlık açmak için cahilmiş sen bu durumda kara cahilsin bi kere insanlara hitap şekline bak sen

Feritdemir0133, 31 dk. önce

Başlığını görene kadar başlık aç ey cahil

Toplam 4 mesaj

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