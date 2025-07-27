Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Temmuz 2025 21:46
Eşim 399 KHK tabi sözleşmeli TMO memur, ben polisim tayinim olur mu yanına

Eşim KİT KURUMDA(tmo) 2.5 yıllık memur, ilk atama İstanbul?a atandım. Okulda ilk atama talebime ret geldi çünkü memleketim küçük şehir ve eşimde orada çalışıyor. Gittiğim müdürlüğe tekrardan memleketime yakın yere tayin istesem gidebilir miyim? Eşimin çalıştığı kurum Türkiye?de sayılır illerde var . Ornek memleketim Afyonkarahisar, Konya?ya istesem es durumunu uygun görür atarlar mı?

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