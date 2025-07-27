Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2025 21:53
Ünvan değişikliği sınavı olacak mı? (2025)

Meb bu sene unvan değişikliği sınavı açacak mı acaba bilgisi olan veya herhangi bir duyum alan varsa paylaşabilir mi?


tasdemir2626
Aday Memur
29 Temmuz 2025 11:40
??

bilgetonyukuk
Müsteşar
29 Temmuz 2025 19:21

Seçim öncesi belki aksi halde zor.


VHKİ-MEB
Şef
29 Temmuz 2025 22:14
Değiştirmedik kaldı unvan. VHKİ verilir tekniker alınır.
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