Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Temmuz 2025 21:53
Unvan değişikliği
Meb bu sene unvan değişikliği sınavı açacak mı acaba bilgisi olan veya herhangi bir duyum alan varsa paylaşabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Rehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.Okul müdürünün 4 yıllık görev süresi hesabı nasıl olur?ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)İl dışı atamam yapıldı göreve başladım ancak müdür normu yanlış hesaplamis norm fazlasiyimBirlik Olalım, Promosyonları Zirveye TaşıyalımSendika Aidatı düşürülmelidir.Bakanlığın İl İçi Sıralama MantıksızlığıGeçici görevlendirme için ne zaman dilekçe verilmeli?Milli Eğitim Akademileri üzerine...Memur Öğretmenler kurumlar arası geçiş yapabilir mi?

Sözlük

Bir şey unuttum hissi 3 İnternetten ikinci el ilaç satılması 1 BES 1 erkeklerin iç dünyaları 1 on beş yıllık bilgisayar 1 Ormancı 1 ne zaman adam oluruz 1 orman yangını 1 karabük 1 düğün istemeyen kız 2

Son Haberler

28 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıKumanya Kart ile Sofralara BereketPetrol kuyusunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybettiKurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!Türkiye'de kavurucu sıcaklar: 47 ilde 40 dereceyi aştı!

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.