Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


27 Temmuz 2025 21:55
3+1 sistemi revize edilsin

Sözleşmeli personeller olarak 3+1 sisteminden birçoğumuz mağduruz. Kimimiz ailesinden uzakta veya aile kuramıyor, kimimiz de sözleşmeli olduğumuz için şirketten kadroya geçen işçiden bile emir alıyoruz. Yeri geliyor sözleşme feshiyle tehdit bile ediliyoruz! Lütfen birlik olalım ve bu konuyu gündemde tutup kamuoyu oluşturalım.

Çok Yazılan Konular

TeknisyenKbs Mys Mutemetlik/Muhasebe işlemleri çok yoruyorBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarSağlık Bakanlığı 4/B sözleşmeli destek personeli 3+1 yıl sonra kadroya geçme şartı var mı?Sözleşmeli personelin temmuz maaş artışı4B sözleşmeli yeni personel istifasıSözleşme İmzalamayanın DurumuLütfen yardım edinÇağrı Merkezi Personeli Eş durumunu bilen kimse yok mu?Sözleşmeli Personel Eş durumu tayin

Sözlük

Bir şey unuttum hissi 3 on beş yıllık bilgisayar 1 BES 1 Bugün olanlar 1 erkeklerin iç dünyaları 1 bursa 1 şiir köşesi 1 ormancılık 1 Ormancı 1 ne zaman adam oluruz 1

Son Haberler

28 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıKumanya Kart ile Sofralara BereketPetrol kuyusunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybettiKurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!Türkiye'de kavurucu sıcaklar: 47 ilde 40 dereceyi aştı!

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.