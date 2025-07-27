Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


27 Temmuz 2025 22:58
Sutasak Sağlık Raporu hk

Merhaba,

Sutasak Kursundayken tekrar sağlığa ne zaman gireceğiz veyahut ta komando raporu ne zaman alacağız sutasak kursu bittiğinde teğmen takıp öyle mi alacağız yoksa sutasak kursu bitmeden rütbesiz olarak mı gireceğiz ?

Teşekkür ederim.

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