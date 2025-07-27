Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


27 Temmuz 2025 23:39
Sözleşme Feshedilince Tazminat Ödenir Mi?

Merhaba arkadaşlar,

Çeşitli nedenlerle sözleşmemi feshetmeyi düşünüyorum. İşe gireli 8 ay olacak. Kurumdakiler fesih halinde tazminat ödeyeceğimi söylüyor. Özellikle kalan 4 ay için ceza çıkar diyorlar. Doğruluğu var mıdır? Ne yapmam gerekir?

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