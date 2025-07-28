Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Temmuz 2025 00:29
Kurum Değişikliği Nasıl Yapabilirim?

Kadrolu bir zabıt katibi başka kurumların hangi unvanlarına sınavsız kurumlararası geçiş talebinde bulunabilir?

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