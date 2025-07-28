Polisin Yarı Zamanlı Çalışması Hk.

Malum bilindiği üzere Bakanlık tüm memurlar için yarı zamanlı çalışma yönetmeliğini yayınladı. Genel Müdürlükte Polisler için nasıl bir planlama mevcut, talep alındımı çalışma sistemi ne şekilde sağlanır.Geçim çok zor ancak akıp giden bir ömür ve sağlık araya girince insan kararsız kalıyor.

Malum bilindiği üzere Bakanlık tüm memurlar için yarı zamanlı çalışma yönetmeliğini yayınladı. Genel Müdürlükte Polisler için nasıl bir planlama mevcut, talep alındımı çalışma sistemi ne şekilde sağlanır.Geçim çok zor ancak akıp giden bir ömür ve sağlık araya girince insan kararsız kalıyor.