Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Temmuz 2025 00:44
Polisin Yarı Zamanlı Çalışması Hk.
Malum bilindiği üzere Bakanlık tüm memurlar için yarı zamanlı çalışma yönetmeliğini yayınladı. Genel Müdürlükte Polisler için nasıl bir planlama mevcut, talep alındımı çalışma sistemi ne şekilde sağlanır.Geçim çok zor ancak akıp giden bir ömür ve sağlık araya girince insan kararsız kalıyor.

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerAli Yerlikaya'nın 12/36 açıklaması2025 banka promosyonuPaem 9 sınavı bitti, geçmiş olsun...Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerZam hayırlı olsunEmekli Emniyet Mensupları MağdurTürk Telekom Egm tarifelerilojman hakkiEs durumu yeni memur

Sözlük

on beş yıllık bilgisayar 1 karabük 1 tatil yetmezliği 1 aynı şarkıyı dinlemek 1 bursa 1 Ormancı 1 orman yangını 2 ormancılık 1 Bir şey unuttum hissi 3 uzaklaşma isteği 1

Son Haberler

Taşeron Tazminatı Tartışması: Arabuluculukla Ödenen Para Geri Alınır mı?28 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıKumanya Kart ile Sofralara BereketPetrol kuyusunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybettiKurtulmuş: Terörü Bitirecek Komisyon Ağustos'ta Göreve Başlıyor!

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.